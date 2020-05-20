Шишлов считает нечеткими правовые формулировки, применяемые в борьбе с пандемией

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов поделился своим мнением относительно правил, введенных в городе для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, и качества их практического применения. Как ему представляется, целеполагание и уровень строгости в данном вопросе выбраны удачно, однако "правовая база отстает", в связи с чем возникает нежелательный простор для интерпретации тех или иных инструкций.

"Нет четкого определения понятия "самоизоляция", "общественное место". Такие пробелы в правовом регулировании неизбежно приводят к конфликтам, по которым граждане обращаются и к нам", - цитирует слова омбудсмена "Интерфакс".

Шишлов с сожалением отметил, что чиновники, решив выплачивать нуждающимся категориям граждан по 800 рублей на маски и перчатки, по сути, забыли о горожанах, лишившихся работы, и бездомных. Вспомнил он и про более тонкий нюанс: с его точки зрения, единовременной выплатой в 2 тысячи рублей несправедливо обделили людей, которым исполнилось 65 лет в сам период пандемии, а не только до ее начала.

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