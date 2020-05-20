КГИОП требует через суд отремонтировать дом-памятник на Выборгской стороне

Чиновники из КГИОП подали иск к собственникам исторического здания на углу Большого Сампсониевского проспекта и улицы Фокина, пишет издание "Канонер". Ответчиками выступают Арина Николаева и ООО "Нордвестстрой". Принадлежащее им здание бывшего чугунолитейного цеха, в прежние времена относившееся к заводу "Людвиг Нобель", годами находится в полуразрушенном состоянии и даже не имеет крыши.

В исковых требованиях КГИОП рассчитывает на проведение базовых противоаварийных работ в течение одного года и полноценного ремонта старинного кирпичного здания - в течение ближайших трех лет.

Признанный выявленным памятником, бывший чугунолитейный цех построили на Выборгской стороне в начале XX века по проекту архитектора Федора Лидваля.