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19:52

Смольный планирует выплаты не только заболевшим медикам, но и другим сотрудникам больниц

фото ЗакС политика Смольный планирует выплаты не только заболевшим медикам, но и другим сотрудникам больниц

Комитет по социальной политике подготовил изменения в постановление правительства о выплатах медицинским сотрудникам, заразившимся во время оказания помощи пациентам с коронавирусом, и их родственникам при гибели медработника. Проект опубликован 20 мая в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, необходимо заменить слова "медицинские работники" на слова "работники". Из этой правки следует, что на выплаты могут претендовать все сотрудники медицинских учреждений, включая администраторов, уборщиц и других работников, рассказал ЗАКС.Ру глава комитета Александр Ржаненков.

Также в проекте постановления сказано, что единовременные выплаты будут осуществляться только при заражении во время выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей. По словам Ржаненкова, речь идет о том, что выплачивать деньги будут только если человек заразился коронавирусом на работе, а не в отпуске.

- Медицинский работник находится в отпуске. Он может получить заболевание в период отпуска? Может. Мы не можем ему платить за это. Это точно так же, как и федеральные выплаты на основании указов президента, получили все и дальше будут получать, при определенных условиях. Если он работал, то получает деньги, - рассказал глава ведомства.

Помимо этого, одна из корректировок предлагает осуществлять выплаты сотрудникам медучреждений "с учетом размера ранее произведенных выплат работнику". Ржаненков уточнил, что речь идет о выплатах за заболевание коронавирусом на работе, получения от этого инвалидности или смерти работника. 

- Речь идет о том, что, если он заболел, то [получает] 300 тысяч рублей. Если он получил инвалидность в результате этой ситуации, он должен был получить 500 тысяч рублей. Но мы ему выплатили сразу же 300, потому что он все-таки заболел, чтобы не ждать оформления инвалидности - это процесс ведь непростой и долгий. Поэтому мы для того, чтобы человек не ждал оформления длительный период времени, минимальную сумму, на которую он все равно претендует, 300 тысяч рублей - мы выплачиваем, - сообщил глава комитета по соцполитике. 

Напомним, при заболевании коронавирусом во время работы с ним сотрудники медицинских учреждений могут претендовать на выплату в 300 тысяч рублей. При получении инвалидности из-за заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей сумма возрастает до 500 тысяч рублей. Если сотрудник медучреждения умрет из-за полученного на работе коронавируса, то его семье должны выплатить 1 миллион рублей.

София Саттарова


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