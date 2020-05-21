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9:45

"Welcome to Chechnya": Американский телеканал HBO покажет фильм о притеснениях геев в Чечне

фото ЗакС политика "Welcome to Chechnya": Американский телеканал HBO покажет фильм о притеснениях геев в Чечне

Американский телеканал HBO покажет документальный фильм "Welcome to Chechnya" ("Добро пожаловать в Чечню"), посвященный проблеме преследования членов ЛГБТ-сообщества в обозначенной республике. Трейлер доступен на YouTube. Сама кинолента выйдет в свет 30 июня.

В фильме покажут работу активистов, помогающих представителям квир-культуры Чечни сбежать и получить визы и убежище в других странах. Лица героев изменили с помощью нейросети - это сделано для того, чтобы уберечь их.

Режиссером картины "Welcome to Chechnya" выступил Дэвид Франс, ранее являвшийся претендентом на "Оскар" за фильм "Как пережить чуму". Лента получило приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.

Напомним, в 2017 году "Новая газета" писала, что в Чечне свыше ста человек были задержаны по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, задержанных помещали в секретные тюрьмы и пытали, заставляя назвать имена других гомосексуалов; три человека были убиты.

Власти Чечни называли данную информацию издания ложью. Рамазан Кадыров во время встречи с Владимиром Путиным опроверг написанное "Новой", отметив, что ему крайне "неудобно" говорить на обозначенную тематику. Официальные проверки сведения о преследованиях геев в Чечне не подтверждают.

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