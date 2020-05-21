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11:25

Митянина заинтересовалась продажей ребёнка-"вредителя" на Avito

фото ЗакС политика Митянина заинтересовалась продажей ребёнка-"вредителя" на Avito

Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анну Митянину встревожило размещенное на платформе Avito объявление о продаже несовершеннолетнего.

В публикации, которая на данный момент заблокирована, предлагалось бесплатно забрать "маленького вредителя" домой на поруки.

Митянина не исключила, что таким образом родители могли пожурить ребенка, однако подобного рода шутки недопустимы.

"Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой. Нелегко дается дистанционное обучение. Это стресс для детей, на которых обрушился большой объем заданий и для родителей, которым пришлось примерить на себя роль педагога", - поделилась замечаниями Митянина на своей странице "ВКонтакте".

Омбудсмен добавила, что направила письма в Avito и правоохранительные органы. СК на объявление уже отреагировал

Ранее стало известно, что предложение забрать ребенка разместил на платформе его отчим, заявивший, что таким образом хотел проучить пасынка, который, по его словам, постоянно врёт, хамит и проводит досуг за компьютерными играми.

После появления объявления, пишет 78.ru, по словам мужчины, мальчик "заметно притих".

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