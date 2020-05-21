Беглов отказался открывать парки и скверы для петербуржцев

Смольный считает преждевременным допуск людей в зеленые зоны Петербурга и другие места отдыха, посещать которые временно запрещено из-за коронавируса. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ответе на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Глава города объяснил, что, согласно рекомендациям главного санитарного врача России, парки и сады можно будет открыть только на третьем этапе постепенного снятия ограничительных мер.

Он также добавил, что решение об отмене ограничений принимается "после стабилизации эпидемической ситуации и с учетом оценки риска ее возможного осложнения".

Об этапах постепенного снятия запретительных мер в России было объявлено 6 мая во время онлайн-совещания Владимира Путина. Главам регионов предложено открыть парки и скверы только на последнем, третьем этапе и при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования.

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