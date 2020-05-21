18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:28

Беглов отказался открывать парки и скверы для петербуржцев

фото ЗакС политика Беглов отказался открывать парки и скверы для петербуржцев

Смольный считает преждевременным допуск людей в зеленые зоны Петербурга и другие места отдыха, посещать которые временно запрещено из-за коронавируса. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ответе на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Глава города объяснил, что, согласно рекомендациям главного санитарного врача России, парки и сады можно будет открыть только на третьем этапе постепенного снятия ограничительных мер. 

Он также добавил, что решение об отмене ограничений принимается "после стабилизации эпидемической ситуации и с учетом оценки риска ее возможного осложнения". 

Об этапах постепенного снятия запретительных мер в России было объявлено 6 мая во время онлайн-совещания Владимира Путина. Главам регионов предложено открыть парки и скверы только на последнем, третьем этапе и при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

16:20 "Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

15:25 Призыв выпускников школ в армию отложат из-за эпидемии коронавируса

14:45 Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

14:29 Зараженный коронавирусом Песков остается в больнице, его жену выписали

14:27 Массовое заражение петербургских медсестёр COVID-19 объяснили проблемами с логистикой

13:28 В Совфеде предлагают законодательно закрепить понятие "самоизоляция"

13:06 В мурманском Белокаменске, где COVID-19 заболели свыше 2 тысяч человек, удалось стабилизировать ситуацию

12:53 Володин сообщил о заражении коронавирусом еще нескольких депутатов Госдумы

11:55 В Смольном поведали, какие изменения в программу празднования Дня города внёс COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:47 Муниципал: Войтановский о планах мундепов по его отставке: "Ничего не получится у них"

16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

16:20 "Из каких бюджетов?": Единороссы раскритиковали коммунистов за предложение бесплатно раздавать маски людям

16:03 Петербургские депутаты хотят включить в список запрещенных сайтов страницы торговцев стероидами

15:53 СК завел дело на девушку за публикацию портрета Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

15:25 Призыв выпускников школ в армию отложат из-за эпидемии коронавируса

14:56 Беглов поздравил Шойгу с днем рождения

14:45 Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

14:40 Атаман Калинин пообещал защитить Ленобласть от Ксении Собчак

14:29 Зараженный коронавирусом Песков остается в больнице, его жену выписали

14:28 Муниципал: Мундепы МО "Лиговка-Ямская" отправили второе обращение к губернатору об отставке главы муниципалитета

14:27 Массовое заражение петербургских медсестёр COVID-19 объяснили проблемами с логистикой

14:15 Муниципал: "Справедливая Россия" потребовала от Памфиловой извинений и опровержений

14:00 Суд отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам "Нового величия"

13:53 Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru