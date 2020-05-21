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12:11

Экс-кандидат в мундепы Озера Долгого готов подать в суд на Памфилову за опороченную репутацию

фото ЗакС политика Экс-кандидат в мундепы Озера Долгого готов подать в суд на Памфилову за опороченную репутацию

Петербуржец Имиль Мамин, представлявший в сентябре "Справедливую Россию" на выборах в совет муниципалитета "Озеро Долгое", заявил, что его оклеветала глава Центризбиркома Элла Памфилова. 

Критикуя накануне составы новых территориальных избирательных комиссий (ТИК) Петербурга, глава ЦИК обратила внимание, что в ТИК № 33 вошел Мамин, который ранее был заместителем председателя скандальной избирательной комиссии МО "Озеро Долгое". Однако в должности зампреда эсер находился до июня 2019 года, после чего сложил полномочия, чтобы самому участвовать в выборах.

Впоследствии он принимал активное участие в круглосуточных дежурствах внутри и снаружи ИКМО, когда оппозиционные кандидаты пытались не дать уничтожить следы возможных фальсификаций выборов. 

- Я сейчас пишу Памфиловой письмо и в принципе готов подавать на нее в суд в связи с опороченной репутацией, - рассказал ЗАКС.Ру Мамин. - При первой проверке службы безопасности на моей работе ко мне может возникнуть куча вопросов. 

Экс-кандидат признался, что не имеет представлений, на чем основана критика Памфиловой, но допустил, что причина заключается в некомпетентности ее помощников.

Подробнее об избирательных скандалах в МО "Озеро Долгое" и борьбе кандидатов за прозрачность местной избирательной комиссии читайте в материале ЗАКС.Ру.

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