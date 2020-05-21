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12:53

Володин сообщил о заражении коронавирусом еще нескольких депутатов Госдумы

фото ЗакС политика Володин сообщил о заражении коронавирусом еще нескольких депутатов Госдумы

Еще несколько депутатов Госдумы заразились коронавирусом, это стало известно по результатам экспресс-тестов, передает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Володин не уточнил, сколько именно депутатов заболело. По его словам, если бы парламентарии не сдали эти тесты, то они присутствовали бы на заседании вместе с остальными депутатами.

Также Володин сообщил, что у пяти переболевших коронавирусом депутатов выявлены антитела к вирусу. Среди них есть члены фракций "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ.

Известно, что ранее коронавирусом заразились депутаты от КПРФ Леонид Калашников, Дмитрий Новиков, депутаты от "Единой России" Светлана Максимова, Оксана Пушкина.

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