Зараженный коронавирусом Песков остается в больнице, его жену выписали

Жену пресс-секретаря президента, фигуристку Татьяну Навку выписали из больницы, где она проходила лечение от коронавирусной инфекции, передает телеканал "360".

"Все хорошо, спасибо", - рассказала Навка о своем состоянии.

По ее словам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока остается в больнице, но идет на поправку.

О болезни Навки и Пескова стало известно 12 мая. В последний раз Песков публично появлялся 30 апреля во время совещания президента Владимира Путина с губернаторами и членами правительства. Среди представителей власти коронавирусом также переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, министр строительства Владимир Якушев.

Всего на 21 мая в России известно о 317,5 тысячах случаях заражения коронавирусом.