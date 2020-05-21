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14:56

Беглов поздравил Шойгу с днем рождения

фото ЗакС политика Беглов поздравил Шойгу с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 65-летним юбилеем, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что Шойгу пользуется "высоким авторитетом у руководства страны, в Вооруженных Силах и у россиян". Он поблагодарил министра за "большое внимание", которое он уделяет Петербургу, и напомнил о сотрудничестве предприятий города с министерством обороны. Например, о построенном в Пушкине временном военном госпитале для зараженных коронавирусом и пансионе воспитанниц Минобороны на острове Бычий.

Также Беглов поблагодарил Шойгу за проведение 9 мая военно-морского и военно-воздушного парада в честь Дня Победы. Он пожелал министру здоровья, благополучия и "новых побед на благо Отечества".

Ранее Шойгу с юбилеем поздравил президент Владимир Путин, наградив его орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.


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