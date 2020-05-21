Петербургские депутаты хотят включить в список запрещенных сайтов страницы торговцев стероидами

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова и Денис Четырбок (оба - "Единая Россия") подготовили проект федерального закона, по которому в единый реестр запрещенных доменов можно будет включать сайты, торгующие анаболическими стероидами.

В пояснительной записке утверждается, что, хотя незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ карается уголовной ответственностью, информацию о местах приобретения таких препаратов, а также о методах их изготовления и использования можно без труда найти на интернет-форумах.

"Сильнодействующие вещества можно приобрести в интернет-магазинах и на интернет-форумах, при этом отсутствуют правовые основания для блокирования сайтов, содержащих такую информацию", - написали депутаты.

В качестве примера таких веществ Мельникова и Четырбок перечислили несколько стероидных препаратов.

Единый реестр запрещенных доменов действует в России с 2012 года. Доступ к страницам, попавшим в этот "черный список", должен блокироваться провайдерами. Это, в частности, порнографические сайты, а также страницы с информацией о наркотических и психоделических веществах.

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