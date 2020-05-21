Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летнюю оздоровительную кампанию для детей в текущем году следует провести без выезда несовершеннолетних за пределы региона проживания, делится "Интерфакс". При этом, воспитанникам лагерей будет разрешено находиться там без медицинских масок - "чтобы отдых был полноценным".

"Летнюю оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и проводить в тех регионах, в которых эпидситуация будет наиболее благоприятной. И на первом этапе, который сегодня нам очевиден, проводить её нужно в пределах региона — пока без выезда детей за пределы региона, с учётом ситуации, которая складывается", - считает Попова.

Глава надзорного органа уверена, что COVID-ситуация в стране стабилизируется в течение ближайших 10 дней, так как заметно ежедневное снижение числа заболевших.

"Это очень позитивный показатель, и в общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%, если брать детей от 0 до 18 лет", - поделилась чиновница.

Проект постановления главсанврача РФ по организации летнего отдыха детей в лагерях уже на подходе, заключила Попова.