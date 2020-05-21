18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:18

"Роснефть" намерена отсудить у РБК 43 млрд рублей

фото ЗакС политика "Роснефть" намерена отсудить у РБК 43 млрд рублей

Государственной корпорации "Роснефть" пришелся не по нраву заголовок и содержимое статьи РБК о передаче активов Венесуэле, в связи с чем монополисты, оскорбившись, решили отсудить у издания целых 43 млрд рублей.

Нарекания у компании вызвала публикация "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти"", появившаяся на сайте издания 14 мая. Через день РБК скорректировал заголовок на "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти" через ЧОП". 

В "Роснефти" полагают, что первый вариант наименования статьи поставил под сомнение факт "отчуждения венесуэльских активов за периметр группы", а заметка "создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительной санкционной политики, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле".

Столь внушительные исковые требования в госкорпорации объяснили резким снижением стоимости акций в день размещения материала.

Судебные претензии "Роснефти" не смутили сотрудников РБК.

"Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе", - поделился позицией редакции генеральный директор РБК Николай Молибог.

В прецедентной статье издания утверждается, что компания "Росзарубежнефть" приобрела 80% "Национального нефтяного консорциума", посредством которого "Роснефти" принадлежал добывающий актив в Венесуэле, и переписала его на учреждение под названием "РН-Охрана-Рязань", коим раньше владела госкорпорация.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:53 Петербуржец требует в суде от Смольного бесплатно раздавать горожанам маски и перчатки

20:19 ЦИК разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

20:11 Муниципал: Депутат из МО "Народный" задекларировал игрушечный паровозик своего ребенка

19:54 Муниципал: Помещение совета МО "Светлановское" закрыли из-за "признаков коронавируса"

19:50 Собянин объявил о начале первого этапа смягчения "коронавирусных" ограничений в Москве

19:16 Двое сотрудников управления комитета по вопросам законности Смольного заразились коронавирусом

19:00 Эргашев: Почти 10% петербуржцев протестировались на COVID-19

18:41 Комитет Госдумы вернул законопроект о декриминализации статьи об оскорблении представителя власти

18:27 Запрет на эксплуатацию аппаратов ИВЛ "Авента-М" не повлиял на работу больниц Петербурга

17:53 Самолёт американских ВВС с "гуманитарными" аппаратами ИВЛ на борту приземлился в Москве

17:40 СМИ: Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирус

17:31 Кубанский депутат Сигидин арестован по делу о хищении денег дольщиков

17:18 "Роснефть" намерена отсудить у РБК 43 млрд рублей

16:47 Муниципал: Войтановский о планах мундепов по его отставке: "Ничего не получится у них"

16:46 Роспотребнадзор разрешил детям ехать в оздоровительные лагеря в пределах региона и без масок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru