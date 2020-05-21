Кубанский депутат Сигидин арестован по делу о хищении денег дольщиков

Депутат Заксобрания Краснодарского края Андрей Сигидин арестован на месяц по подозрению в мошенничестве с деньгами участников долевого строительства, передает "Интерфакс". Под арестом он останется до 19 июня.

По версии следствия, Сигидин, который также занимает пост гендиректора ООО "Краснодар Сити", совместно с неустановленными лицами похищал деньги дольщиков ЖК "Краснодар" в 2018-2020 годах. Следствие полагает, что он значительно завышал стоимость выполненных работ.

За период стройки было привлечено свыше 230 млн рублей, часть этих денег похищена, застройщик не выполнил обязательства, считают следователи. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сигидин – депутат ЗакСа Краснодарского края от "Единой России" с 2012 года.