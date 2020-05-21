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17:40

СМИ: Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирус

фото ЗакС политика СМИ: Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирус

Медики заподозрили у главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирус, пишут "Интерфакс" и BAZA со ссылкой на источники.

По данным BAZA, Кадыров находится в одной из клиник Москвы. "МБХ медиа" сообщает, что бизнес-джет с бортовым номером VQ-BVQ, который связывают с главой Чечни, вылетел днем 21 мая из местности рядом с Грозным в столицу.

Источники утверждают, что у Кадырова диагностировано поражение легких, но подтверждения заражения коронавирусом нет. Сообщается, что пока глава Чечни находится под наблюдением медиков. Официального подтверждения информации нет.

На 21 мая в России известно о 317,5 тысячах зараженных коронавирусом. Инфекцией переболели премьер-министр Михаил Мишустин, министр строительства Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова, продолжает лечение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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