Комитет Госдумы вернул законопроект о декриминализации статьи об оскорблении представителя власти

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул авторам законопроект об исключении из Уголовного кодекса ст. 319 (оскорбление представителя власти), передает ТАСС.

Авторы законопроекта – депутаты от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов. Они обратили внимание на то, что ст. 319 УК РФ не предусматривает наказания в виде лишения свободы: сейчас публичное оскорбление представителя власти по этой статье наказывает штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 360 часов или исправительными работами на срок до года. Авторы считают, что перечисленные наказания свойственны административным, и предусмотренные в КоАП санкций достаточно.

"Не видим целесообразности увеличивать число уголовно судимых граждан в тот момент, когда государство все последние годы стоит на пути декриминализации ряда статей УК", - говорится в пояснительной записке.

Комитет вернул законопроект из-за того, что на него нет отзывов правительства и Верховного суда. Они обязательны в случаях внесения поправок в УК РФ.