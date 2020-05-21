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19:16

Двое сотрудников управления комитета по вопросам законности Смольного заразились коронавирусом

фото ЗакС политика Двое сотрудников управления комитета по вопросам законности Смольного заразились коронавирусом

Двое сотрудников управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Петербурга заразились коронавирусом, передает "Фонтанка.ру".

По словам представителей комитета по вопросам законности, в состав которого входит управление, заболевшие сотрудники не участвовали в приеме граждан и работают в разных отделах. Всего в управлении работают 136 человек. В комитете подчеркнули, что помещения регулярно обрабатывались дезинфекторами и убирались, а сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В управлении рассматриваются протоколы по ст. 8.6.1 Закона Петербурга о нарушении режима самоизоляции, установленного постановление Смольного №121.

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