В Петербурге насчитали свыше 50 тысяч безработных

Руководитель Центра занятости Петербурга Юлия Горохова отчиталась, что на сегодняшний день в Петербурге официально зарегистрированы 50 309 безработных, информирует "Петербургский дневник".

По прогнозам чиновницы, в ближайший месяц количество граждан, по той или иной причине оставшихся без трудоустройства, увеличится еще на 20 тысяч человек.

В начала года в Центр занятости обратились почти 97 тысяч граждан: кто-то уже нашел работу, некоторые встали на учет повторно, остальные находятся в поиске и получают пособие.

Ввиду эпидемии коронавирусной инфекции на данный момент ннаиболее востребованы на рынке труда медицинские работники - медсёстры, врачи, фельдшеры, массажисты. Кроме них, отрасли нуждаются в программистах, швеях, поварах, подсобных рабочих и инженерах-технологах.