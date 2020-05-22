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10:42

В РФ выявили 8894 новых случая заражения COVID-19: 150 человек скончались

фото ЗакС политика В РФ выявили 8894 новых случая заражения COVID-19: 150 человек скончались

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у ещё 8942 россиян, проживающих в 84 регионах, информирует оперативный штаб. Всего на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 326 448 человек.

За сутки от заболевания скончались 150 граждан (всего с начала эпидемии погибли 3249 больных), а излечились 7144 человек (всего - 99 825).

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано традиционно в Москве и области - 2988 и 894 соответственно.

На территории Петербурга COVID-19 выявили у ещё 398 человек (всего - 12 592, из которых в активной фазе болезнь протекает у 9626 граждан). В соседнем регионе, Ленинградской области, плюс 54 заболевших (всего - 2323).

В мире официально известно о более 5,1 млн инфицированных, свыше 333 тысяч граждан скончались.

 

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