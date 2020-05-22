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11:23

Милонов хочет на время запретить "негативные новости"

фото ЗакС политика Милонов хочет на время запретить "негативные новости"

Петербургский депутат Виталий Милонов, представляющий город в Государственной думе, обратился к главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с просьбой, чтобы он призвал всех своих коллег временно воздержаться от публикации негативной информации о чем-либо. Как говорит сам Милонов, инициатива продиктована гуманистическими соображениями, поскольку в условиях пандемии коронавируса и сопряженного с ней экономического кризиса люди испытывают перманентный сильный стресс и без дополнительной информационной "подпитки". Кроме того, по его мнению, ситуацией в неких враждебных России интересах пользуются недобросовестные журналисты, намеренно усугубляя эмоциональное состояние людей.

"Чтобы снизить накал "чернухи" и слухов, прошу Вас призвать все отечественные СМИ наложить временный, но вынужденный мораторий на публикацию негативных новостей и сюжетов. Используя весь Ваш авторитет, а также авторитет крупнейшего профессионального объединения журналистов, наша страна должна получить глоток свежего информационного воздуха и позитива во время чёрного времени разгула коронавирусного поветрия", - цитирует текст обращения портал News.ru, владеющий его копией.

Заменить "негативные новости", по мнению Милонова, следовало бы "конструктивной информацией".

Адресат письма Владимир Соловьев успел отреагировать на предложение, выразив уважение к инициативе, однако заметив, что он не вправе командовать журналистским цехом и указывать, что и кому делать. В его представлении, право на распространение, если соблюден закон, имеет информация, несущая в себе любой эмоциональный заряд.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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