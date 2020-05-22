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11:53

Варламов остался удовлетворен благоустройством Гатчины

фото ЗакС политика Варламов остался удовлетворен благоустройством Гатчины

Топ-блогер и общественный деятель Илья Варламов, регулярно путешествующий по городам и оценивающий их оформление и благоустройство, добрался до Гатчины и проанализировал удобство и красоту ее улиц. Сильное неприятие у него вызвали только постройки XXI века, сопровожденные обилием рекламы и хаотичных парковок поблизости. Что же касается старых районов города, создававшихся вплоть до 1960-х годов, включая планировку улиц, то принципиальных нареканий их замысел и актуальное состояние у путешественника не вызвало.

Среди прочего, Варламову понравились грамотно, с его точки зрения, организованные пешеходные переходы - вровень с проезжей частью, а также мощеные тротуары под окнами домов.

"Посмотрим на улицу из 60-х. Хорошая и очень зелёная улица. Часто можно встретить, как такие улицы расширяют, вырубая деревья – это ошибка. <...> Очень крутой квартал сталинской застройки. Смотрите, как раньше улицы проектировали, и сравните с тем, что делают сейчас в новых районах. Тут небольшие дома, тротуары идут вдоль фасадов, сами фасады имеют пластику, они интересны для изучения, они отделаны натуральными материалами. Дорога отделена деревьями. По такой улице приятно идти", - отмечает он на своем сайте, присовокупляя фотографии.

Некоторые улочки Варламов даже счел достойными звания образцовых.

Минусы блогер нашел традиционные для своих отчетов о поездках: обилие заборов, скудно благоустроенные общественные зоны и детские площадки, провоцирующие детей на то, чтобы играть на них с камнями и арматурой.

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