В "Сапсанах" начали продавать маски и перчатки

В скоростных поездах "Сапсан", связывающих две столицы, у пассажиров появилась возможность обеспечивать себя предметами личной гигиены, необходимыми в период пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".

"В высокоскоростных поездах "Сапсан" возобновлена продажа непродовольственных товаров, в том числе продукции первой необходимости (защитных масок, перчаток, антисептиков)", - рассказали в РЖД.

Продукцию с мобильной тележки продает проводник. Ее также можно заказать через информационно-развлекательную систему, работающую в поезде.

Кроме того, средства дезинфекции можно приобрести в поездах дальнего следования других типов.

Напомним, что обязательный масочный режим ввели в Петербурге 12 мая, и продлится он как минимум до 31 мая включительно.