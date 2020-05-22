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13:17

В "Сапсанах" начали продавать маски и перчатки

фото ЗакС политика В "Сапсанах" начали продавать маски и перчатки

В скоростных поездах "Сапсан", связывающих две столицы, у пассажиров появилась возможность обеспечивать себя предметами личной гигиены, необходимыми в период пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".

"В высокоскоростных поездах "Сапсан" возобновлена продажа непродовольственных товаров, в том числе продукции первой необходимости (защитных масок, перчаток, антисептиков)", - рассказали в РЖД.

Продукцию с мобильной тележки продает проводник. Ее также можно заказать через информационно-развлекательную систему, работающую в поезде.

Кроме того, средства дезинфекции можно приобрести в поездах дальнего следования других типов.

Напомним, что обязательный масочный режим ввели в Петербурге 12 мая, и продлится он как минимум до 31 мая включительно.

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