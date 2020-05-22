Беглов разрешил петербургским МФЦ открыться с 25 мая

Городской глава Александр Беглов подписал распоряжение о внесении корректив в постановление правительства Петербурга о мерах противодействия распространению COVID-19, разрешив начиная с 25 мая при соблюдении ряда обязательных условий работу многофункциональных центром, делится пресс-служба Смольного.

Предписания выглядят следующим образом: 1) обязательна предварительная запись с увеличенным интервалом обслуживания; 2) между сотрудником МФЦ и посетителем должен быть установлен защитный экран; 3) социальная дистанция не менее 1,5 метров; 4) работники центров и посетители должны носить СИЗ; 5) на входе у всех будет проверяться температура, гражданам с повышенной откажут в обслуживании.

Напомним, ранее разрешил возобновить работу МФЦ коллега Беглова столичный мэр Сергей Собянин.

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