После жалоб жителей в срочном порядке начали ремонтировать мост в Петро-Славянке

Активисты Колпинского района обнаружили, что к их неожиданности 22 мая начались работы на мосту в Петро-Славянке через реку Славянку, который они называют "стратегическим" и из-за плачевного состояния которого они собирались проводить уличные акции протеста. Как написал накануне в социальных сетях лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, "дорожное покрытие стерлось уже до сетки, а торчащие металлические конструкции могут вызвать аварийность".

Первоначально чиновники не торопились с ремонтом, обозначив в феврале в качестве дедлайна конец 2026 года.

"Но после вчерашних публикаций в сети и намерения местных жителей провести пикеты сегодня в срочном порядке началось устранение проблем", - отметил Врански сегодня.

Жалоба на проблему опубликована на портале "Наш Санкт-Петербург".

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