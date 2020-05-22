Беглов обозначил условие для перехода к снятию ограничительных мер в Петербурге

Во время заседания рабгруппы Госсовета по противодействию распространению COVID-19 петербургский градоначальник Александр Беглов уведомил собравшихся, что во вверенном ему городе тенденции к снижению уровня заболеваемости пока не наблюдается. В связи с этим ранее и было решено продлить режим ограничений до конца мая.

Для того, чтоб меры были ослаблены, в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койко-местах, обозначил условие Беглов. При этом на сегодняшний день свободно лишь 11%.

Губернатор напомнил, что с 12 мая на улицах и в общественных местах обязательно следует носить средства индивидуальной защиты.

С 20 мая власти выплатили по 800 рублей пенсионерам и малоимущим семьям с детьми на приобретение СИЗ.

Жители города старше 80 лет, инвалиды первой и второй группы старше 74 лет и граждане, находящиеся на соцобслуживании на дому, получили по 2 тысяч рублей в качестве поддержки.

"В связи с большим количеством обращений горожан Александр Беглов поручил осуществить второй этап выплат в размере 2000 рублей неработающим гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Выплаты на счета граждан начнутся с 25 мая. В автоматическом режиме. В связи с этим подача уведомлений, установленных ранее принятым порядком, не требуется. Поступившие от петербуржцев сведения будут использованы для актуализации базы данных", - отчитались в Смольном, добавив, что на эти цели из резервного фонда выделено 817 млн рублей.

С марта коечный фонд Петербурга увеличился в восемь раз. На сегодняшний день для больных коронавирусом доступно 9028 мест. Кроме того, планируется дополнительно организовать еще 1250 коек.

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