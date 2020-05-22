Певец-депутат Методие Бужор отчитался о доходе в 10,1 млн рублей

Эстрадный певец Методие Бужор, ставший в сентябре муниципальным депутатом МО "Московская застава" от "Единой России", заработал за 2019 год 10,1 млн рублей. Годовой отчет о доходах артиста и других мундепов опубликован на сайте муниципалитета.

Депутат указал, что ему принадлежат два автомобиля Volvo XC90 и жилой дом площадью 397,8 кв. метров с земельным участком площадью 2,4 тысячи кв. метров.

Его вторая половина (в декларации названа супругом) задекларировала доход в 279,8 тысяч рублей и долю в праве на участок площадью 2 тысячи кв. метров.

Отметим, что до избрания депутатом Бужор неоднократно выступал на городских и муниципальных концертах, организованных за бюджетный счет.