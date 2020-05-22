Военный 442-й окружной госпиталь перепрофилировали под приём COVID-больных

В военный 442-й окружной клинический госпиталь им. З. П. Соловьёва начали привозить пациентов с коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что ранее в заведении оказывали бесплатную помощь по ОМС только военнослужащим и пенсионерам, уведомляет "Петербургский дневник".

Госпиталь представляет собой крупное многопрофильное лечебное учреждение, подведомственное Главному военно-медицинскому управлению Минобороны.

Внутри лечебного заведения находится свыше 50 специализированных отделений, кабинетов и лечебно-диагностических центров, а также несколько кафедр Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Напомним, по последним данным на территории Северной столицы зафиксировано 12 592 случая заражения COVID-19.