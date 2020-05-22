В Петербурге спустили на воду новый фрегат "Адмирал Головко"

На судостроительном заводе "Северная верфь" спустили на воду фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350, сообщает пресс-служба завода. В начале следующего года для него планируется завершить поставку базового оборудования.

Различные испытания ожидают судно начиная со второй половины 2021 года, а в состав ВМФ, согласно действующему плану, его передадут осенью 2022 года. Отмечается, что фрегаты серии 22350 предназначены для целого многообразия задач, в частности, для поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, различного вида обороны кораблей, охраны государственных границ.

Новый фрегат способен набирать скорость до 29 узлов и держаться на автономном ходу до одного месяца. Такому судну доступна дальность плавания, достигающая 4500 миль.