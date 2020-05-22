С 25 мая начнутся единовременные выплаты всем петербуржцам старше 65 лет

Губернатор Александр Беглов объявил о том, что с 25 мая начнется второй этап единовременных выплат по 2 тысячи рублей пожилым неработающим людям, соблюдающим правила самоизоляции, сообщает официальный сайт городского правительства.

Если на первом этапе деньги достались только пожилым инвалидам и пожилым людям, находящимся на домашнем соцобслуживании, то со следующей недели право претендовать на выплату получают абсолютно все неработающие петербуржцы старше 65 лет, соблюдающие правила самоизоляции. Чиновники обещают перевести сумму автоматически. Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков подтвердил ЗАКС.Ру, что с 25 мая деньги будут перечислять тем, кто еще не получил выплаты. Решение начать выплаты до завершения режима самоизоляции принято из-за большого количества просьб об этом, рассказал руководитель ведомства:

- Много было обращений в адрес правительства с просьбой все-таки не использовать заявительный принцип, чтобы не гонять людей оформлять документы, куда-то подавать заявления и прочее. И второе – раньше выплатить эти суммы.

Деньги должны получить еще около 450 тысяч человек, уточнил Ржаненков. Он добавил, что те, кто уже получил выплаты, пока на новые рассчитывать не могут. По его словам, при продлении режима самоизоляции будет рассматриваться и вопрос о дополнительных средствах для людей старше 65 лет.

- Конечно, будут рассматриваться эти вопросы. Конечно, у нас есть разные варианты. Сейчас никто однозначно сказать не сможет, - заявил руководитель ведомства.

По словам Ржаненкова, основная часть неработающих людей старше 65 лет соблюдала режим самоизоляции, поэтому "подтверждать этот факт нет необходимости". Такой вывод сделан на основе работы социальной службы и волонтерских организаций, которые оказывали помощь пожилым людям, рассказал глава комитета.

Если на первом этапе выплаты обошлись городу почти в 600 млн рублей, то на втором этапе на них выделят 817,6 млн рублей.

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