18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:20

Актер Депардье получил право на компенсации в России из-за пандемии COVID-19

фото ЗакС политика Актер Депардье получил право на компенсации в России из-за пандемии COVID-19

Имеющий с 2013 года российское гражданство французский актер Жерар Депардье, также занимающийся бизнесом, получил право на государственные субсидии в России, поскольку его ИП включили в список предприятий, которые в значительной мере пострадали от "коронавирусных" ограничений. Об этом пишет издание "Открытые медиа", авторы которого изучили документы Федеральной налоговой службы, позволившие сделать такой вывод.

Согласно сайту ФНС, "лавочка" Депардье может претендовать на выплату по 12130 рублей на каждого сотрудника в мае и июне, а также на отсрочку по уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды. Как бизнесмен он зарегистрирован в Новосибирске. При оформлении он описал род занятий ИП как "деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений".

Для того, чтобы получить материальные преференции от государства, Депардье не должен увольнять более одной десятой части сотрудников, а также предъявить для проверки актуальные и корректные данные банковского счета.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:31 Матвиенко поддерживает тренд на объединение регионов

19:53 Возле Александро-Невской лавры восстановили граффити с Данилой Багровым

19:52 Петербургский День молодежи в онлайн-формате оценили в 2 млн рублей

19:20 Актер Депардье получил право на компенсации в России из-за пандемии COVID-19

18:59 С 25 мая начнутся единовременные выплаты всем петербуржцам старше 65 лет

18:59 ГУП "ТЭК СПб" ответило на критику Макарова

18:51 В Подмосковье отменяют пропускной режим

18:25 В рамках весенне-летнего призыва в армию отправятся почти 3 тысячи петербуржцев

18:22 В Петербурге спустили на воду новый фрегат "Адмирал Головко"

17:58 Агитация без правил

17:53 Военный 442-й окружной госпиталь перепрофилировали под приём COVID-больных

17:52 НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцин против COVID-19

17:21 Дмитрий Быков: Следующий правитель будет хуже Путина

17:20 Навальный обнаружил на Avito яхту Дмитрия Медведева

17:19 Муниципал: ГИК рассмотрит вопрос о расформировании ИКМО "Новоизмайловское"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru