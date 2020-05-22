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19:52

Петербургский День молодежи в онлайн-формате оценили в 2 млн рублей

фото ЗакС политика Петербургский День молодежи в онлайн-формате оценили в 2 млн рублей

Комитет по молодежной политике Петербурга планирует онлайн-празднование Дня молодежи в июне. На эти цели из бюджета города выделено 2 млн рублей. В программе ожидается 45-минутный онлайн-концерт. 

Мероприятия планируется провести не позднее 28 июня. Извещение об аукционе по поиску организатора опубликованно 22 мая. За 2 млн рублей Смольный планирует серию мероприятий в интернете, в которые чиновники планируют вовлечь 15 тысяч пользователей. Юным зрителям покажут мотивационные ролики и плакаты, "направленные на создание положительного имиджа молодежи Санкт-Петербурга". Подрядчику придется обеспечить этим видео и плакатам не меньше миллиона просмотров. 

В рамках праздника также будет проведен конкурс фотографов. Призерам достанутся сертификаты магазина фототехники: за первое место - номиналом 4000 рублей, за второе - 3000 рублей, за третье - 2500. 

Юные петербуржцы смогут также поучаствовать в "интеллектуальном познавательном онлайн-квизе по молодежным субкультурным движениям". 

Кроме того, ожидается 45-минутный онлайн-концерт некой молодежной группы или исполнителя и еще 45 минут отведут на общение зрителей с выступающими. Звезд будут выбирать из числа участников проектов Первого канала, "России 1", ТНТ или "Муз ТВ". На соцсети этой группы или исполнителя должно быть подписано более миллиона человек, а у пяти клипов на YouTube должно быть в сумме не менее 10 млн просмотров за последние два года. Так же популярность могут оценить и по просмотрам в TikTok. 

Какую бы звезду в итоге ни выбрали организаторы, репертуар придется за 5 дней до концерта согласовать с чиновниками Смольного. 

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