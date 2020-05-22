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22 мая, 20:51

В Ломоносове отремонтировали привокзальное здание-памятник

фото ЗакС политика В Ломоносове отремонтировали привокзальное здание-памятник

Ближайшее к железнодорожной станции Ораниенбаум I здание на Кронштадтской улице в Ломоносове привели в порядок после двухлетнего ремонта, передает строительное издание "Канонер". Примечательно, что помогло достичь результата только обязательство, наложенное на собственника объекта, Романа Солоусова, судом.

Приобретя сооружение в 2016 году, Солоусов решил не заниматься капитальным ремонтом, ограничившись капитальной уборкой. Иск против него вступил годом позже, причем собственник против восстановления певоначального облика дома даже формально возражать не стал.

Долгое время здание, построенное в конце XIX века и признанное выявленным памятником архитектуры регионального значения, стояло в заброшенном и аварийном состоянии. К концу реставрационных работ в нем открылся продовольственный магазин.

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