В общежитии СПбГУ произошел пожар

В студгородке СПбГУ в Петродворцовом районе произошел пожар в одном из корпусов, сообщили в управлении МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в корпусе 4 дома 64 на Ботанической улице спасатели получили незадолго до полуночи 22 мая. Огонь потушили всего за час, пострадавших нет. По словам представителей МЧС, горело подсобное помещение на площади 9 кв. метров.

Около сотни человек – студентов и сотрудников – эвакуировали. По словам самих студентов, пожар произошел на кухне на девятом этаже, сообщает 78.ru. При этом "Фонтанка.ру" пишет, что загорелась кладовка, где хранили компьютерные блоки. По данным издания, огонь уничтожил пианино.