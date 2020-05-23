442-й военный госпиталь и больница им. Кащенко начали принимать пациентов с коронавирусом

442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте и больница имени Кащенко начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в Смольном.

В военном госпитале развернуто 50 коек. Туда будут в первую очередь госпитализировать пенсионеров Минобороны, гражданский персонал министерства, членов семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов.

В Кащенко для пациентов с коронавирусом подготовлено 250 коек. Туда госпитализируют пациентов с установленными психическими расстройствами, которым требуется лечение в психиатрическом стационаре, а также заболевшие с лабораторным подтверждением коронавируса без клинических проявлений или с легкой формой болезни.

На 23 мая в Петербурге известно о почти 13 тысячах случаях заражения коронавирусом, всего по России - более 335 тысяч.