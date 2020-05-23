Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Президент Владимир Путин подписал законопроект о дистанционном голосовании на выборах и референдумах, сообщается на сайте Кремля.

Теперь Центризбирком сможет голосование и сбор подписей кандидатов через портал госуслуг. В Кремле отметили, что закон направлен, в том числе, на "обеспечение учета санитарно- эпидемиологической и иной обстановки, создающей угрозу жизни и здоровью людей" при выборах.

Также Путин подписал закон, запрещающий баллотироваться на выборные должности людям, осужденным по ряду статей средней тяжести. Под действие этого закона попадают осужденные по ч. 2 ст. 280 (призывы к экстремизму), по ч. 1 ст. 205.2 (призывы к терроризму), по ч. 2, 5 ст. 159 (мошенничество), по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), по "дадинской" ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение правил публичных мероприятий).

То есть, под действие закона попадут, например, осужденные по последней статье активисты Ильдар Дадин, Константин Котов, осужденные по ст. 318 УК РФ фигуранты "московского дела", осужденный по ст. 280 студент ВШЭ Егор Жуков и другие. Запрет на участие в выборах для них действует в течение пяти лет со дня снятия или погашения такой судимости.