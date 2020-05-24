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10:45

В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели

фото ЗакС политика В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели

За минувшие сутки в России официально зафиксировали 8599 новых случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщает правительственный сайт "стопкоронавирус.рф". Это минимальное значение за последние три недели.

Как и в течение почти всего времени действия режима повышенной готовности, остальные субъекты РФ с существенным отрывом опережает Москва (+2516), за ней следует Подмосковье (+862), и третье место принадлежит Петербургу (+384).

По стране за сутки поправилось 5363 человека с инфекцией, 153 умерло.

Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 гражданина (Россия по этому показателю занимает второе место в мире). К летальному исходу с начала пандемии заболевание привело 3541 человека.

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