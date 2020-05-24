Беглов поздравил кадровиков с профессиональным праздником

Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил работников кадровых служб с профессиональным праздником, который отмечается 24 мая. Согласно опубликованному на сайте Смольного поздравительному тексту, градоначальник считает представителей этой специальности важнейшей и значимой частью городского сообщества. В особенной степени это проявляется для него в период различных ограничений, действующих в период пандемии коронавируса.

"На кадровые службы легла особая нагрузка – перестраивается работа многих организаций. Предприятия целого ряда отраслей вынуждены приостановить деятельность. Многие перешли на дистанционный формат работы. Лучше всех знающие свои организации и учреждения, сотрудники кадровых служб обеспечивают необходимый уровень профессионализма и отстаивают трудовые права работников, поддерживают коллег, сохраняют здоровый климат в коллективе", - заявил Беглов.

По его словам, нагрузки на кадровиков заметно увеличились, но, несмотря на это, добросовестность в их работе сохраняется.

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