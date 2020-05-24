Дело против подорвавшего себя террориста в здании архангельского ФСБ закрыли

Резонансное "террористическое" дело против 17-летнего Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании архангельского управления ФСБ осенью 2018 года, закрыли, о чем написал ТАСС со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах.

"Следователи получили результаты по ранее назначенным экспертизам, допросили свидетелей, после чего было вынесено постановление о прекращении этого дела в связи со смертью подозреваемого по нереабилитирующим основаниям", - рассказали представители силового ведомства.

Примечательно, что в то же время продолжается преследование людей, написавших что-либо одобрительное о поступке Жлобицкого в социальных сетях или рассуждавших о его мотивации в СМИ. В колонии уже оказались люди, которые повели себя так в интернете.