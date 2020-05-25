"Коммунисты России" призвали Беглова узаконить день рождения крейсера "Аврора"

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" обратилось к городскому главе Александру Беглову с предложением учредить новую памятную дату - день рождения крейсера "Аврора", который неофициально отмечается 24 мая.

"В этот день уж точно вход на "Аврору" должен быть бесплатным, как и 7 ноября и 25 октября. И правильно было сделать возложение венка к "Авроре" в этот день от администрации города в честь регионального отделения партии Сергей Малинкович.

Кроме того, коммунисты полагают, что в честь 120-летия крейсера в честь него следует переименовать одну из городских улиц, поскольку корабль уже давно стал "визитной карточкой" Петербурга.

Предложения коммунистов, оформленные на письме, отправлены Беглову.

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