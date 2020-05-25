УФАС Петербурга пригрозило аптеке "Озерки" санкциями за навязывание гражданам антисептиков

В петербургское управление ФАС обратилась с жалобой местная жительница, посетовавшая на навязывание антисептика в дополнение к медицинским в аптеке "Озерки" на Серебристом бульваре, 27.

Набор обошелся горожанке в 576 рублей, причем в чеке зафиксирована не одна позиция, а две разных - отдельно за каждый товар.

"Пользуясь отсутствием масок, руководство сети аптек "Озерки" наживается на гражданах своей страны, продавая их только в нагрузку с антибактериальным спреем", - негодует петербурженка.

В подобном "поведении" аптеки, принадлежащей ООО "Эркафарм Северо-Запад", "антимонопольщики" узрели нарушение ст. 14.8. Закона о защите конкуренции. Компании выдано предписание прекратить навязывать покупателям продукцию.

"Мы продолжим контролировать аптеки и в случае обнаружения таких нарушений будем принимать меры антимонопольного реагирования", - отчитался о ситуации глава городского УФАС Вадим Владимиров.