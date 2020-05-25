Коммунальщики закрасили едва появившийся портрет Бродского на улице Пестеля

Граффити с портретом поэта Иосифа Бродского, которое накануне появилось напротив дома Мурузи на улице Пестеля, оперативно закрасили, сообщает Музей Иосифа Бродского в Instagram.

Очень реалистичный портрет Бродского в костюме, галстуке, куртке и сигаретой в руках появился вечером 24 мая. Граффити было сделано так, будто Бродский смотрел на дом Мурузи, где прожил без малого двадцать лет.: в его квартире там организован мемориальный музей поэта "Полторы комнаты". Создание фрески было приурочено к 80-летию со дня рождения Бродского.

Однако уже в двенадцатом часу 25 мая сотрудники музея сообщили, что портрет уже закрашен. По их словам, еще в 10:00 Бродский "был на месте", а в 11:38 прохожие пытались расчистить едва нанесенный раствор.