Дрозденко разрешил жителям Ленобласти посещать кладбища

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко поручил главам местных администраций снять запрет на посещение кладбище, в том числе - в "красной" зоне, уведомили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил Дрозденко, исключения можно сделать лишь для выходных и праздничных дней. Управленец согласился с обитателями 47 региона, что после зимы следует привести могилы в порядок. Более того, для многих верующих важно иметь возможность приехать к усопшему родственнику в период между Пасхой и Троицей.

"Мы должны дать возможность людям соблюсти традиции без угрозы здоровью", - констатировал Дрозденко.

Запрет на посещения кладбищ в Ленобласти ввели 11 апреля.

По состоянию на 25 мая в регионе насчитывается 2495 граждан, заболевших коронавирусной инфекцией.