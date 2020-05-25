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13:04

Горизбирком решил расформировать ИКМО "Новоизмайловское"

фото ЗакС политика Горизбирком решил расформировать ИКМО "Новоизмайловское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 25 мая приняла решение об обращении в городской суд для расформирования избиркома муниципального образования "Новоизмайловское". Причина в неисполнении ИКМО решения Горизбиркома о приведении решения о результатах выборов муниципальных депутатов в соответствие с итоговыми протоколами и таблицами, заявил член ГИК Олег Зацепа.

Он напомнил, что Горизбирком принял свое решение в апреле и обязал выполнить требования в течение пяти рабочих дней. В связи с объявленным нерабочим периодом, ИКМО должно было утвердить результаты до 18 мая, сообщил Зацепа. Он добавил, что решение ГИКа не было отменено, оспорено и исполнено. 

- 18 мая оно исполнено не было. Решение это принято по жалобам. То есть порядком, предусмотренным статьей 75 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, за неисполнение подобного рода решений статья 31 закона об основных гарантиях предусматривает своеобразную санкцию в коллективном виде - расформирование не исполнившей решение избирательной комиссии по решению суда, - заявил член ГИК.

Он уточнил, что Санкт-петербургская избирательная комиссия может выступить в данном случае истцом. Против обращения в суд выступил член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин. Он заявил, что в настоящий момент Московский районный суд принял к производству иск к ИКМО "Новоизмайловское". Заинтересованными лицами в деле являются как раз заявители жалоб, о которых говорил Зацепа, сообщил Березин. Он отметил, что пока суд не пришел к какому-либо решению Горизбиркому лучше не предпринимать никаких действий в отношении ИКМО.

Зацепа на это ответил, что иск подан из-за бездействия муниципального избиркома, а ГИК хочет направить заявление из-за неисполнения ИКМО решения вышестоящей комиссии: формально - это "разные юридические факты". Если же городской суд решит, что дела взаимосвязаны, он приостановит производство по иску Горизбиркома, добавил Зацепа. 

Большинство членов ГИК согласились с ним и проголосовали за направление административного иска о расформировании ИКМО "Новоизмайловское" в суд.

Напомним, ранее суд обязал ИКМО не учитывать итоги муниципальных выборов на участках №1393 и №1386. Комиссия приняла новые итоговые протоколы и таблицы, но не решение о новых результатах выборов. По ним муниципальный совет должны покинуть представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженцами Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович, а их места занять самовыдвиженцы Андрей Стариков, Максим Петров, Олег Соловьев, Дмитрий Коль и кандидаты от КПРФ Владимир Локтев и Галина Кукарцева. 

Ситуацию раскритиковала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. ЦИК обязал Горизбирком принять необходимые меры до 25 мая и отчитаться о них до 27 мая

Горизбирком после мунвыборов 2019 года уже обращался в суд для расформирования муниципальных избиркомов. Таким образом были расформированы ИКМО "Сергиевский", "Коломяги" и "Семеновский". Пока приостановлено производство по расформированию ИКМО "Екатерингофский". 

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