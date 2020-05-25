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15:46

Беглов поздравил "Зенит" с 95-летним юбилеем

фото ЗакС политика Беглов поздравил "Зенит" с 95-летним юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб "Зенит" и болельщиков с 95-летнием, сообщили в Смольном.

Беглов напомнил, что "Зенит" выиграл свой первый трофей – Кубок СССР – в 1994-м году, а первый чемпионский титул добыл в 1984-м. Он подчеркнул, что сегодня Зенит – это "признанный лидер футбольной России, мощный и современный клуб, один из наиболее известных и успешных в Европе", на счету которого – победы в национальных турнирах, Кубке УЕФА и Суперкубке Европы.

Губернатор пожелал игрокам и тренерам "Зенита" здоровья, благополучия, ярких матчей и престижных трофеев, а болельщикам и петербуржцам - возвращения футбола и зрителей на "Газпром-Арену".


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