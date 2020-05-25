Захватившего заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве отправили в СИЗО

Хамовнический суд Москвы арестовал Алексея Барышникова, который захватил заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу, сообщает агентство "Москва".

Под стражей Барышников останется до 23 июля.

Барышникову предъявлено обвинение по ст. 206 УК РФ (захват заложника). 23 мая он взял в заложники в отделении "Альфа-банка" нескольких человек, угрожая взорвать помещение. Полицейские вступили с ним в переговоры и вскоре задержали при штурме. Взрывчатки при мужчине не оказалось. Свою вину задержанный признал. Никто не пострадал.