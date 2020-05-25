В Северодвинске продолжает расти количество заболевших COVID-19 на оборонных заводах

На территории градообразующих предприятий Северодвинска продолжает расти число заразившихся коронавирусом граждан: по информации Роспотребнадзора по Архангельской области, в городе из 169 новых случаев выявлено 156, из которых 136 - работники оборонных заводов, которые обслуживаются Федеральным медико-биологическое агентством.

Днем ранее региональный оперштаб скорректировал данные о заразившихся, отчитавшись о 67 случаях инфицирования.

Учитывая количество новых заболевших, лишь за последние два дня в Северодвинске выявлено 223 человека с COVID-19, а общее число заболевших достигло отметки 553 человека.

Согласно последним данным, по состоянию на 25 мая официально известно о 1361 гражданине с подтвержденным коронавирусом в Архангельской области, 427 выздоровели, скончались