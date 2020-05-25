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16:54

Минюст разрешил "Партии прямой демократии" Вячеслава Макарова участвовать в выборах

фото ЗакС политика Минюст разрешил "Партии прямой демократии" Вячеслава Макарова участвовать в выборах

Министерство юстиции добавило "Партию прямой демократии", учрежденную одним из создателей игры World of Tanks Вячеславoм Макаровым, в перечень политических организаций, которым разрешается принимать участие в выборах, передает ТАСС.

Члены партии намерены поучаствовать в грядущих осенних выборах в заксобраниях, как минимум, Воронежской и Новосибирской области. На сегодняшний день отделения политячейки зарегистрированы в 43 российских регионах.

"В 2021 году мы планируем принять участие в выборах в Госдуму, в 2020 году - в довыборах в Госдуму по Ярославлю, а также [выборах] в региональные законодательные собрания, в муниципальных и городских выборах", - цитирует ТАСС Макарова.

После того, как Минюст зарегистрировал партию, заявлялось, что в её состав войдут экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), являющийся фигурантом дела о крушении малазийского "Боинга", а также телеведущая RT Мария Бутина, которую США обвиняли в работе иноагентом.

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