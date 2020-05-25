Глава Роспотребнадзора: Масочный режим придется соблюдать в ближайшие один-два месяца

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что в России следует в течение ближайших двух месяцев не отменять обязательный режим ношения средств индивидуальной защиты, передает "Эхо Москвы".

"Масочный режим в стране придется соблюдать в ближайшие один-два месяца", - уведомила чиновница.

Несмотря на то, что ежедневно официальное количестве новых случаев заболевания COVID-19 уменьшается, в мире по-прежнему не существует "чистого" государства, где вирус удалось бы победить, добавила Попова.

Планы на отпуск следует формировать исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки: риск заражения коронавирусом по-прежнему остается, подытожила глава Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день, планируя дальнейшие три месяца - для кого-то отпускные месяцы - нужно исходить из того, что этот риск [заразиться] остается", - констатировала Попова.