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17:47

Беглов предложил включить СМИ в перечень пострадавших от антивирусных ограничений отраслей

фото ЗакС политика Беглов предложил включить СМИ в перечень пострадавших от антивирусных ограничений отраслей

Во время совещания городского правительства петербургский глава Александр Беглов выступил с предложением дополнительно субсидировать средства массовой информации, которые, по его мнению, наравне с остальными отраслями пострадали от коронавирусных ограничений.

"В связи с введенными ограничительными мерами СМИ получили отказы от размещения рекламы и потерпели убытки. Отсутствие государственной поддержки может привести к закрытию или сокращению штата редакций и снижению качества работы. Чтобы этого не допустить, правительство города уже направило в федеральный центр предложения, чтобы телерадиовещательные организации, печатные издания, информационные агентства, сетевые издания, издательства и полиграфические предприятия были включены в федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей", - цитирует предложение Беглова пресс-служба Смольного.

Градоначальник поблагодарил журналистов Петербурга, ежедневно помогающих информировать граждан о ситуации с COVID-19.

"Субсидии в виде грантов – одна из действенных мер, которые мы можем предложить средствам массовой информации в сложившейся трудной ситуации", - констатировал Беглов.

В текущем году на поддержку СМИ выделено 120 млн рублей. Сумма максимального гранта, предоставляемого одному проекту, составляет 5 млн рублей.

В ближайшее время будет объявлен конкурс, в рамках которого будут избраны медиа, освещающие события, в том числе, по таким направлениями, как: год памяти и славы в России; поправки в Конституцию; реализация нацпроектов; развитие госуслуг в электронном формате; защита прав потребителей; защита животных от жестокого обращения; профилактика идеологии терроризма и экстремизма; коронавирус.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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