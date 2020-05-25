Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного архитектора Петербурга

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким бывшего главы комитета по градостроительству Петербурга, члена градостроительного совета Ленобласти Александра Викторова, сообщили в правительстве региона.

Дрозденко заявил, что вспоминает Викторова "с большой теплотой", назвал его "трудолюбивым, упорным и целеустремленным".

"Александр Павлович прекрасно знал своё дело, был настоящим профессионалом", - подчеркнул Дрозденко. По его словам, те, кто знал и работал с Викторовым, архитектор "останется человеком, который без остатка отдавал свой опыт и знания любимой работе".

О смерти Викторова стало известно 25 мая. Он был главой КГА с 2004 по 2008 году. На основе его проектов появились жилые и промышленные зоны в Петербурге и Ленобласти.